Somali'de Eş-Şebab'a Büyük Darbe
Somali Savunma Bakanı, Orta Şabel'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 11 elebaşının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Somali Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi, Orta Şabel bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlenen operasyonda 11 örgüt elebaşının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Savunma Bakanı Fiqi, düzenlediği basın toplantısında, Orta Şabel bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik hava operasyonu düzenlendiğini belirtti.
Fiqi, örgüt toplantısının hedef alındığı operasyonda örgütün 11 elebaşının öldürüldüğünü, 4 kişinin ise yaralandığını ifade etti.
Somali hükümeti, son dönemde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik kara ve hava operasyonlarını yoğunlaştırırken, ülkenin çeşitli bölgelerinde terör örgütüne karşı askeri faaliyetlerini sürdürüyor.
Somali'de 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.
Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortaklarının desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.
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