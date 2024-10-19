Somali'de Eş-Şebab Operasyonu: 27 Üye Öldürüldü

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Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 27 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Somali hükümetinden yapılan açıklamada, Mudug bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerince 27 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Öldürülenlerin arasında örgütün sözde üst düzey sorumlularından Mohamed Bashir Muse ve Maadey Foodey'in de yer aldığı bildirilen açıklamada, operasyonda 40'tan fazla teröristin de yaralandığı ifade edildi.

Somali'de 2004'te kurulan terör örgütü Eş-Şebab, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde otelleri, hükümet kurumlarını ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Eş-Şebab'ın saldırılarına karşı güvenlik güçlerinin operasyonları devam ediyor.