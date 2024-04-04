Somali'nin başkenti Mogadişu'da yardım çalışanlarına yönelik bombalı saldırıda hayatını kaybeden iki yardım çalışanından birinin Verenel Derneği'nin Somali temsilcisi Türk vatandaşı Abdurrahim Yörük olduğu tespit edildi.
Somali'de insani yardım faaliyetlerinde bulunan Verenel Derneği çalışanlarını taşıyan aracın kampa girişi anında patlama yaşandığı bildirildi.
Mogadişu'daki patlamada Türk vatandaşı Yörük ve bir Somali vatandaşı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken saldırının terör örgütü Eş-Şebab tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor.
Olay
Somali'de yol kenarına döşenen patlayıcının, insani yardım görevlilerini taşıyan bir aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu biri Türk vatandaşı 2 kişi hayatını kaybetmişti.
Son Dakika › Güncel › Somali'de yardım çalışanlarına yönelik bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi - Son Dakika
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