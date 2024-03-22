Somali\'deki mülteci kamplarına iftar yemeği dağıtıldı

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Somali'deki Dhuubaa Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ile Umuda Koşanlar Derneği, ülkede çatışmalar ve kuraklık nedeniyle mülteci kamplarına sığınanlara iftar yemeği dağıttı.

Dhuubaa Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muhammed Şeyh Ali, AA muhabirine, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere yemek yapmaya gücü yetmeyenler için iftar sofrası kurduklarını söyledi.

Ali, dağıtılan yemekle 300 kişinin oruç açtığını belirtti.

İftar yemeği alan Abdulahi Muhammed Matiin ise görme engelli olduğunu dile getirerek, "Buraya oğlumla geldim ve her gün nasibimiz olursa iftar yemeği alıyoruz." dedi.