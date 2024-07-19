Somali Hükümeti, Ülkede Silah Ticaretini Yasakladı

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Somali hükümeti, ülkede güvenliğin tesisi için "devlet dışı aktörler" tarafından yapılan silah ticaretini yasakladığını duyurdu.

Somali Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Başbakan Hamza Abdi Barre'nin de aralarında bulunduğu üst düzey yöneticilerin katıldığı olağanüstü toplantıda, silah ticaretinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda alınan kararla ülkede güvenliğin tesisi için silah ticaretinde kontrollerin sıkı şekilde uygulanacağı vurgulandı.

Somali'de kayıt dışı silah ticaretini engellemenin ve ulusal güvenliği sağlamanın amaçlandığına işaret edilen açıklamada, ülke içinde "devlet dışı aktörler" tarafından yapılan silah ticaretinin tamamen yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, Adalet Bakanlığı ve kolluk kuvvetlerinin, yasa dışı faaliyetlere karışan tüm failleri derhal adalet önüne çıkaracağı kaydedildi.

Eş-Şebab örgütü ve Somaliland krizi gibi farklı sorunlarla mücadele eden Somali hükümeti, ülkede istikrarı sağlamaya çalışıyor.