Somali Türk Görev Kuvveti'nde görevli Uzman Çavuş kalp krizi geçirerek şehit oldu - Son Dakika
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Somali Türk Görev Kuvveti'nde görevli Uzman Çavuş kalp krizi geçirerek şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün kalp krizi geçirerek şehit olduğunu bildirdi. Uzman Çavuş Ünlü, hastaneye sevk edildiği halde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bakan Güler, başsağlığı mesajında kahraman şehide Allah'tan rahmet diledi.

31.07.2024 13:58
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Milli Savunma Bakanlığı, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün kalp krizi geçirerek şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Uzman Çavuş Ünlü'nün dün geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye sevk edildiği ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise bakanlığın sosyal medya hesabından Uzman Çavuş Ünlü için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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