Sömürgecilik ve Yükseköğretim Forumda Tartışıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sömürgecilik ve Yükseköğretim Forumda Tartışıldı

Sömürgecilik ve Yükseköğretim Forumda Tartışıldı
11.05.2026 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

World Decolonization Forum'da yükseköğretimde bilgi üretimi ve sömürgecilik ele alındı.

"World Decolonization Forum"da yükseköğretimde bilginin nasıl üretildiği, dolaşıma sokulduğu ve meşrulaştırıldığı ele alındı.

Küresel krizlerin temel nedenleri ile sömürgecilik mirasının ele alındığı Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen "World Decolonization Forum" kapsamında, "Yükseköğretimde Bilgi Üretimi ve Dolaşımı" oturumu düzenlendi.

Notre Dame Üniversitesinde İslam Araştırmaları profesörü Ebrahim Moosa, burada yaptığı konuşmada medrese eğitiminin bilgi ile kişiyi birbirinden ayırmadığını söyledi.

Güney Asya'da aldığı geleneksel medrese eğitiminin ahlaki formasyona büyük önem verdiğini aktaran Moosa, bu eğitimin Güney Afrika'daki apartheid karşıtı siyasi mücadelesinde kendisine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Moosa, modern üniversitelerin bilgi üretiminde farklı bir mantıkla hareket ettiğine vurgu yaparak, "Üniversitede bilgi, biçimlendirici boyutunu ve en önemlisi, etik sorumluluğunu kaybediyor." dedi.

Batı merkezli epistemolojiyi eleştiren Moosa, "Batı bilgi sistemi sadece kendini övmekten ibaret değil. Temel grameri savaş ve rekabet, rehabilitasyondan ziyade yok etme üzerine kurulu." değerlendirmelerinde bulundu.

Ottawa Üniversitesinde Uluslararası Kalkınma ve Küresel Çalışmalar profesörü Nadia Abu-Zahra da yükseköğretimde temel kabul edilen "içerik, ders anlatımı, sınav ve not" sisteminin sömürge döneminde öğrencileri kontrol altında tutmak amacıyla geliştirildiğini dile getirdi.

Üniversitelerdeki hiyerarşik yapının sorgulanması gerektiğini kaydeden Abu-Zahra, "Bu, birbirimizden ilişkiler aracılığıyla öğrenmenin ilk adımıdır." yorumunu yaptı.

Abu-Zahra, eğitimin yalnızca okuma, yazma ve konuşma becerileriyle sınırlandırılmaması gerektiğini belirterek, proje temelli ve kolektif öğrenme modellerinin yaygınlaştırılması çağrısında bulundu.

"Sömürgesizleştirme, nihayetinde herkesin ait olduğunu bilmesini sağlamakla ilgilidir" diyen Abu-Zahra, üniversitelerde daha eşitlikçi bir güç yapısının kurulmasının mümkün olduğuna işaret etti.

Akademide sömürgecilik mirası ve Filistin

İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Berktay ise Türkiye'deki tarih eğitiminin sömürge sonrası değil, uzun bir emperyal geleneğin devamı niteliğinde ilkokul, ortaokul ve üniversite tarih bölümlerinde öğretilen 19. yüzyıl tarzı ulusal tarih olduğunu söyledi.

Osmanlı Devleti'nin hiçbir zaman klasik anlamda sömürge olmadığını dile getiren Berktay, Tanzimat dönemindeki askeri, bürokratik ve eğitim reformlarının da sadece Batı modernitesine yetişme çabasıyla ilgili olmadığına değindi.

Columbia Üniversitesinde Modern Arap Politikası ve Entelektüel Tarihi profesörü Joseph Massad da ABD üniversitelerinde akademik özgürlük anlayışının özellikle Filistin konusunda baskı altında olduğu yorumunda bulundu.

Massad, 1980'lerden itibaren akademik çalışmaların Filistinlilerin 1948'de yaşadıklarına ilişkin anlatıları doğruladığına dikkati çekerek, "Filistinliler hakkında, İsrail'in onlara yaşattığı ve yaşatmaya devam ettiği şeyler hakkında muazzam bir bilgi birikimi var." dedi.

Massad, "11 Eylül'den sonra İsrail yanlısı kamp ve ABD'deki İsrail yanlısı lobi, akademinin önemli ölçüde değiştiğini ve Filistinliler ile İsrailliler hakkındaki akademik bilgi ile medya bilgisi arasında büyük bir uçurum oluştuğunu fark etti." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sömürgecilik ve Yükseköğretim Forumda Tartışıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti
Netanyahu, “İran ile savaş bitmedi“ deyip 3 hedef sıraladı Netanyahu, "İran ile savaş bitmedi" deyip 3 hedef sıraladı
El Clasico’da Real Madrid’i deviren Barcelona, La Liga’da 29. kez şampiyon El Clasico'da Real Madrid'i deviren Barcelona, La Liga'da 29. kez şampiyon
Şanlıurfa’da konuşamayanların “Anahtarla tedavi” edildiği iddiası gündem oldu Şanlıurfa’da konuşamayanların “Anahtarla tedavi” edildiği iddiası gündem oldu
Emniyet devreye girdi: Çakarlı araçlı görüntülere ceza yağdı Emniyet devreye girdi: Çakarlı araçlı görüntülere ceza yağdı
903’te 2-1 geride oldukları maçın skoru inanılmaz 90+3'te 2-1 geride oldukları maçın skoru inanılmaz
Tarihi golü yarışmada çıktı İşte 200 bin lira değerindeki Arda Güler sorusu Tarihi golü yarışmada çıktı! İşte 200 bin lira değerindeki Arda Güler sorusu
Anneler Günü’nde 80 yaşındaki annesini darp etti Anneler Günü'nde 80 yaşındaki annesini darp etti

21:35
3 senede 3 şampiyonluk Böyle giderse seneye Süper Lig’deler
3 senede 3 şampiyonluk! Böyle giderse seneye Süper Lig'deler
21:24
Ünlü oyuncu Metin Akpınar’dan milyonluk satış hamlesi
Ünlü oyuncu Metin Akpınar'dan milyonluk satış hamlesi
21:04
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçeceği tarihi açıkladı
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı
20:59
Burcu Köksal, CHP lideri Özgür Özel’in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı
Burcu Köksal, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı
20:33
Aziz Yıldırım, göreve getireceği teknik direktörü açıklayacağı tarihi duyurdu
Aziz Yıldırım, göreve getireceği teknik direktörü açıklayacağı tarihi duyurdu
18:08
Trump: Hürmüz’de Özgürlük Projesi’ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
18:03
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
17:58
Ünlü şarkıcı Bengü, sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı
Ünlü şarkıcı Bengü, sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 21:50:16. #7.12#
SON DAKİKA: Sömürgecilik ve Yükseköğretim Forumda Tartışıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.