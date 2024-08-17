Son bir haftada yurt genelinde 131 zirai alan ve orman yangını meydana geldi - Son Dakika
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Son bir haftada yurt genelinde 131 zirai alan ve orman yangını meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son bir haftada yurt genelinde 131 zirai alan ve orman yangınının meydana geldiğini bildirdi. Yangınlara, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ilgili kurumlar tarafından müdahale edildi ve zarar tespit çalışmaları hızla sürdürülüyor. Vatandaşların güvenli alanlara tahliye edildiği belirtildi.

17.08.2024 11:52
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son bir haftada yurt genelinde 131 zirai alan ve orman yangınının meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangınlara, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ilgili kurumlar tarafından ilk andan itibaren havadan ve karadan müdahale edildiği belirtildi.

Yangının kontrol altına alındığı bölgelerde zarar tespit çalışmaları hızla sürdüğü aktarılan açıklamada, olası can kayıplarının önüne geçmek için yangınlara yakın yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların güvenli alanlara tahliye edildiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda İzmir'de 1430, Manisa'da 1475, Bolu'da 516 ve Aydın'da 550 vatandaşımızın tedbir amacıyla AFAD, jandarma ve emniyet koordinesinde güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Vatandaşlarımızın, yeşil vatanımızı korumak ve olası kayıpların önüne geçebilmek için yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatırız."

Kaynak: AA

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