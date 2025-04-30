Suç örgütü kurma ve yönetme, cinsel istismar, cinsel saldırı, eğitim öğretim hakkının engellenmesi ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi ağır suçlardan 8 bin 463 yıl 4 ay hapis cezası alan Adnan Oktar'ın son görüntüsünü gazeteci Emrullah Erdinç paylaştı.
Görüntülerde Oktar'ın ciddi şekilde yaşlandığı ve fiziksel olarak yıprandığı dikkat çekti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan kareler, pek çok kullanıcıdan "Adeta çökmüş" şeklinde yorumlar aldı.
İşte Adnan Oktar'ın yıllar içindeki değişimi;
Son Dakika › Güncel › Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü - Son Dakika
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