Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü

Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar\'ın inanılmaz çöküşü

Suç örgütü kurma ve yönetme, cinsel istismar ve cinsel saldırı, eğitim öğretim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlardan dolayı 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezası onanan Adnan Oktar'ın son hali ortaya çıktı. Oktar'ın son halini görenler ''Adeta çökmüş'' demekten kendini alamadı.

30.04.2025 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suç örgütü kurma ve yönetme, cinsel istismar, cinsel saldırı, eğitim öğretim hakkının engellenmesi ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi ağır suçlardan 8 bin 463 yıl 4 ay hapis cezası alan Adnan Oktar'ın son görüntüsünü gazeteci Emrullah Erdinç paylaştı.

Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü

GÖRENLER "ADETA ÇÖKMÜŞ" DEMEKTEN KENDİNİ ALAMADI

Görüntülerde Oktar'ın ciddi şekilde yaşlandığı ve fiziksel olarak yıprandığı dikkat çekti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan kareler, pek çok kullanıcıdan "Adeta çökmüş" şeklinde yorumlar aldı.

İşte Adnan Oktar'ın yıllar içindeki değişimi;

Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın çöküşü gözler önünde

Adnan Oktar, Son Hali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Baki Yaşar:
    Sen gittin gideli başımıza gelmedik kalmadı 180 53 Yanıtla
  • Tony Montana:
    GEBERSİN TOHUMUNA PARA Mİ SAYDİK 189 24 Yanıtla
  • Ali Cakar :
    Beter olsun KASAR 148 21 Yanıtla
  • 633148:
    Mehdilikten Şeytanliga terfi etmiş 105 12 Yanıtla
  • barış özcan:
    İçeri girdi Türkiye yi bırak dünya bile karıştı, bence biz zaman serbest kalması lazım, bakalım düzelecek mi :) 60 35 Yanıtla
  • Recep Demirci:
    iki kedicik gönderin hocama kendine gelsin sübhanallah))): 67 21 Yanıtla
  • Süper Çocuk:
    Dünyalık için ahiretini yakmaya değdi mi? 74 10 Yanıtla
  • karakan_1907:
    hapiste saçını nasıl boyamış 50 9 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Şeytana benzemiş 42 12 Yanıtla
  • aragorn:
    tipini s,im 39 12 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Sen yapamadigindan kurumuş 16 4 Yanıtla
  • Rz.20040951:
    maşallah:)) 9 10 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    .kedicik belgeselini izlemenizi tavsiye ederim ...beter olsun inşallah 16 2 Yanıtla
  • Osman Ak:
    Cezasını çeksin kat kar 14 1 Yanıtla
  • ali Gültekin:
    Maaaaşallllahhhh maaaşaaalllahhh, Fidayda devam A9 11 0 Yanıtla
  • Mert kursun :
    haberin ana başlıktaki resimde bence kedicik degil çita gibi kızlar 2 4 Yanıtla
  • Emi Emii:
    Eski fotoğraflar. 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Ali Babacan’dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın Ali Babacan'dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın
Depremden sonra İstanbul’da 4 okul binası boşaltıldı Depremden sonra İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı
MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir
Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki
Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı
Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi Sapığın cezası belli oldu Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi! Sapığın cezası belli oldu
Bakan Tunç’tan “Top artık iktidarda“ diyen DEM Partili isme yanıt Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt
Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı

08:39
Yok artık Ronaldo Takımı elendi, kendisiyle tartıştı
Yok artık Ronaldo! Takımı elendi, kendisiyle tartıştı
06:29
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
03:56
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
00:10
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
14:40
Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
14:17
Fenerbahçe’den derbi primi kararı
Fenerbahçe'den derbi primi kararı
14:11
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
14:10
PKK kendini feshedecek mi Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
14:07
Avrupa’yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
14:02
İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
13:47
Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
13:42
Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik
Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik
13:26
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 09:47:19. #7.11#
SON DAKİKA: Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.