Son Kullanma Tarihi Geçmiş Gıda Ürünlerine Kapatma Cezası

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş ürün kullanılan işletmeye 3 gün kapatma cezası uygulandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yazılı açıklamasında, halk sağlığını tehdit eden hiçbir duruma müsamaha göstermeyeceklerini belirtti.

Vatandaşların sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Halk sağlığını tehlikeye atan hiçbir işletmeye göz yummayacağız. Vatandaşlarımız, şüpheli durumları belediyemizin Alo 153 hattına bildirebilir. Denetim sırasında bir işletmemizin mutfak bölümünde yapılan incelemelerde, son kullanma tarihi geçmiş süt ürünleri ve diğer gıda malzemeleri tespit edildi ve ürünlere el konuldu. Ekiplerimiz, sağlığı tehdit eden işletmeye 3 gün süreyle kapatma cezası uyguladı."

Tahmazoğlu, gıda güvenliği konusunda vatandaşların sağlığını korumak için ilçe genelinde denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.