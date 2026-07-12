Soner Kara Yeniden MHP Bozyazı İlçe Başkanı

MHP Bozyazı İlçe Başkanı Soner Kara yeniden görevine seçildi.
Belediyenin düğün salonunda gerçekleştirilen MHP Bozyazı 15. Olağan İlçe Kongresi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Tek listeyle yapılan seçimde ilçe başkanı Soner Kara yeniden seçildi.
Kongreye, MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy ile Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya da katıldı.
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