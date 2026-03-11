Songül Aktekin Son Yolculuğuna Uğurlandı

TOPRAĞA VERİLDİ

Mersin'de boşanma aşamasındaki eşi Selami Aktekin tarafından bıçaklanarak öldürülen Songül Aktekin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınıp Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'na getirildi. Aktekin, cenazesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Arkadaşları, Aktekin'in mezarının başında gözyaşı döktü.

Haber- Kamera: MERSİN,