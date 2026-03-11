TOPRAĞA VERİLDİ
Mersin'de boşanma aşamasındaki eşi Selami Aktekin tarafından bıçaklanarak öldürülen Songül Aktekin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınıp Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'na getirildi. Aktekin, cenazesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Arkadaşları, Aktekin'in mezarının başında gözyaşı döktü.
Haber- Kamera: MERSİN,
Son Dakika › Güncel › Songül Aktekin Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?