Sonsuz Kaydırma: Bir Tasarım Kararının Dünyayı Değiştiren Etkisi

2006 yılı sonbaharında New York'ta yazılım mühendisi Aza Raskin, sayfanın kendi kendine uzayıp gitmesini sağlayan sonsuz kaydırma özelliğini geliştirdi. Bu tasarım kararı, dijital dünyanın seyrini kalıcı olarak değiştirerek insan dikkatini küresel ölçekte bir hammaddeye dönüştürdü ve her gün toplam 200 bin insan-saati harcanmasına yol açtı. Raskin, yıllar sonra bu özelliği tasarlarken ne yaptığının tam olarak farkında olmadığını belirterek pişmanlığını ifade etti.

Sonsuz kaydırma, web sayfalarının sayfalara bölünmesini ortadan kaldırarak kullanıcıların durma noktası olmadan kaydırmaya devam etmesini sağladı. Bu mekanizma, değişken ödül takviyesi gibi psikolojik prensiplerle birleşerek bağımlılık yarattı. Eski Facebook yöneticisi Sean Parker, 2017'de bu uygulamaların insanların zamanını ve dikkatini tüketmek için tasarlandığını itiraf etti.

Sonsuz kaydırma, insan dikkatini bir ürün haline getirdi ve platformlar bu dikkati reklamcılara satarak milyarlarca dolar gelir elde etti. Meta 2023'te 116 milyar dolar, Google 237 milyar dolar, TikTok'un sahibi ByteDance ise 120 milyar doları aşan reklam geliri bildirdi. Ancak bu sistem, insan dikkat süresinin kısalmasına ve prefrontal korteks işlevlerinin zayıflamasına neden oldu.

İçerik üreticisi ekonomisi doğdu, ancak bu alanda büyük eşitsizlikler yaşanıyor. Avrupa Birliği ve Avustralya gibi bölgelerde düzenleyici tepkiler ortaya çıktı, ancak ABD'de süreç yavaş ilerledi. Çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkiler, Instagram'ın ergen kızların beden algısını kötüleştirdiği araştırmalarla ortaya kondu. Sosyal psikolog Jonathan Haidt, bu durumu 'büyük yeniden düzenleme' olarak nitelendirerek radikal çözüm önerileri sundu.