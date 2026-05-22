Sörfte Kadın Gücü: Black Girls Surf

Senegal'in başkenti Dakar'da erkek egemen sörf sporuna dahil olan kadınların sayısı son yıllarda artarken "Black Girls Surf (Siyahi kızlar sörf yapıyor)" girişimi, yeni nesil kadın sörfçüler yetiştirerek toplumsal tabuları yıkmayı hedefliyor.

Black Girls Surf (BGS) girişimi, ABD'li sörfçü ve aktivist Rhonda Harper tarafından siyahi kadınların da erkek ve beyaz ağırlıklı sörf dünyasında yer alabilmesi amacıyla 2014'te Sierra Leone'de kuruldu.

Yıllar içinde Sierra Leone'nin yanı sıra Senegal, Nijerya, Jamaika ve Güney Afrika'da kamp ve eğitim programları düzenleyen oluşum, kendisini yalnızca sörf okulu değil kadınların güçlenmesini hedefleyen eğitim ve liderlik hareketi olarak tanımlıyor.

AA muhabiri, BGS kapsamında eğitim alan kız çocuklarının Dakar'ın ünlü Yoff sahilindeki eğitimlerini görüntüledi ve Harper'a hikayesini sordu.

Dünyaca ünlü spor dergisi Sports Illustrated tarafından "Sporda En Etkili 100 Siyahi Kadın" listesinde yer alan Harper, 15 yıl önce Batı Afrika'da profesyonel düzeyde yarışabilecek kadın sörfçü bulmanın neredeyse imkansız olduğunu söyledi.

Harper, Batı Afrika'da kadın sörfçü arayışı sırasında internet üzerinden Senegalli sörfçü Khadjou Sambe ile tanıştığını anlatarak, Sambe'nin daha sonra California'daki profesyonel sörf eğitim programına dahil edildiğini belirtti.

Sambe ile yollarının kesişmesinin ardından BGS'nin 2019'da Dakar'da faaliyet göstermeye başladığını anlatan Harper, o tarihten bu yana kız çocuklarının sörf sporunda daha görünür olması için çalıştıklarını dile getirdi.

"Black Girls Surf, yalnızca bir spor projesi değil. Programa katılan kız çocuklarının okula devam etmesini zorunlu tutuyoruz. Sörfü, okula gitmenin ödülü gibi kullanıyoruz. Maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimine devam edemeyen kızların okul ücretlerini, kitap ve kıyafet masraflarını da karşılıyoruz." dedi.

"Sörf, artık sadece sarışın ve mavi gözlü insanların yaptığı bir spor değil"

Program sayesinde Senegal'de kadın sörfçü sayısının görünür şekilde arttığına işaret eden Harper, son yıllarda ülke şampiyonalarında dereceye giren birçok genç sporcunun artık BGS altyapısından yetiştiğini söyledi.

Harper, BGS ile aynı zamanda Afrika'ya yönelik olumsuz algıları kırmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Ben siyahi bir Amerikalıyım ve Afrika'ya dair korku hikayeleriyle büyüdüm. Kıtaya ilk kez geldiğimde 'Bize yalan söylemişler.' dedim. Burası çok güzel bir yer. Eğer BGS ile bu olumsuz imajın değişmesine küçük de olsa katkı sunabiliyorsak ne mutlu bize." diye konuştu.

Senegal'in Dakar 2026 Gençlik Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak olmasının da ülkede kadın sporculara bakışı değiştirmeye başladığını söyleyen Harper, yıllarca resmi kurumlar tarafından yeterince ciddiye alınmayan kadın sörfçülerin bugün daha görünür hale geldikleri değerlendirmesinde bulundu.

"Sörf, artık sadece sarışın ve mavi gözlü insanların yaptığı bir spor değil." diyen Harper, siyahi ve Afrikalı kadınların da dalgalar üzerinde daha fazla yer almasını istediklerini sözlerine ekledi.

"Afrika'da hala profesyonel kadın sporcu sayısı çok az"

BGS programında yetişen ve Senegal'in ilk profesyonel kadın sörfçüsü olan 29 yaşındaki Khadjou Sambe de Dakar'da antrenörlük yaparak yeni sporcular yetiştiriyor.

Sörfü 14 yaşında kano yaptığı dönemde keşfettiğini, sahilde sürekli erkek sörfçüleri gördüğünü anlatan Sambe, "Kendi kendime 'Senegalli kızlar neden sörf yapmıyor?' diye soruyordum. Sonra da 'Neden Senegal'i temsil eden ilk kadın sörfçü ben olmayayım?' dedim ve sörfe bu şekilde başladım." ifadelerini kullandı.

O dönem toplumsal tabuları yıkmanın kolay olmadığını vurgulayan Sambe, sporcu olmak için ailesini ikna etmeye çalıştığını ancak sonunda profesyonel kariyer inşa etmeyi başardığını söyledi.

Sambe, kadınların sporun her alanında daha görünür olmaları gerektiğini belirterek, "Afrika'da hala profesyonel kadın sporcu sayısı çok az. Daha fazla kadın sporcu yetiştirmemiz gerekiyor. Elbette 15 yıl öncesine göre ilerleme kaydettik ama hala gidecek çok yolumuz var." değerlendirmesinde bulundu.

BGS akademisinde eğitim alan 17 yaşındaki Khady Mbengue de sörfe 10 yaşında Sambe sayesinde başladığını söyledi.

Ailesinin başlangıçta sörf yapmasına karşı çıktığını anlatan Mbengue, "Khadjou, eve gelip ailemle konuştu, kendi hikayesini anlattı ve onları ikna etti. Ben de onun gibi profesyonel bir sörfçü olmak istiyorum." diye konuştu.