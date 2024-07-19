Sorgun Belediyesi Sağlıklı Yaşamı Desteklemek İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

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Sorgun Belediyesi sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, insanların rahat ortamda spor yapmaları ve dinlenmeleri amacıyla yürütülen Yeşilöz Deresi kenarındaki çalışmalarda sona gelindiğini söyledi.

Birçok mahallede park çalışmasının sürdüğünü ifade eden Ekinci, "İlçemizin birçok noktasında eş zamanlı ve sorunsuz yürüttüğümüz çalışmalarımızı yerinde inceliyoruz. Hanbaşı Mahallesinde mekanik serimi, Aydınlıkevler Mahallesinde kaldırım çalışması, Yeşilöz Mahallesinde dere kenarında park, oyun alanları, spor alanları, yürüyüş alanları, yeşil alanlar ve birçok aktivitenin bir arada yapılabileceği yaşam alanını vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için hazırlıyoruz." dedi.