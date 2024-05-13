Sorgun Belediyesi Yeşillendirme ve Oyun Parkı Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Sorgun Belediyesi Yeşillendirme ve Oyun Parkı Çalışmalarını Sürdürüyor

Sorgun Belediyesi Yeşillendirme ve Oyun Parkı Çalışmalarını Sürdürüyor

Sorgun Belediyesi, bu yıl 70 dönümlük bir alanı yeşillendirip, park haline getirme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Tüm mahallelerde çocuk parkı ve yeşil alanları artırmayı amaçlayan Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Karşıyaka ve Yeşilöz mahallelerinde 70 dönümlük bir alanda park çalışmalarının yapıldığını belirtti. Ayrıca Aydınlıkevler Mahallesi'nde İmam Hatip Caddesi'ne, Hanbaşı Mahallesi'nde Salih Paşa Camisi yanına ve Ahmet Efendi Mahallesi'nde emniyet müdürlüğü karşısına çocuk parkları yapılacağı da ifade edildi. Park çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

13.05.2024 18:05
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Sorgun Belediyesi yeşillendirme ve oyun parkı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, bu yıl hedeflerinin 70 dönümlük bir alanı yeşillendirip, park haline getirmek olduğunu söyledi.

Amaçlarının tüm mahallelerde çocuk parkı ve yeşil alanları artırmak olduğunu kaydeden Ekinci, "Şu anda elemanlarımız birçok mahallede çalışmalarını sürdürüyor. Karşıyaka ve Yeşilöz mahallelerinde 70 dönümlük bir alanda park çalışmaları yapılıyor. Bu alan hem yeşillendirilecek hem de çocuklarımızın oynayabilmeleri için oyun grupları konulacak. Bunların dışında Aydınlıkevler Mahallesi'nde İmam Hatip Caddesi'ne, Hanbaşı Mahallesi'nde Salih Paşa Camisi yanına, Ahmet Efendi Mahallesi'nde emniyet müdürlüğü karşısına çocuk parkları yapacağız." dedi.

Ekinci, park çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.???????

Kaynak: AA

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