Sorgun'da Kaybolan Hayvanlar Bulundu - Son Dakika
Sorgun'da Kaybolan Hayvanlar Bulundu

26.05.2026 21:13
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kaybolan 7 büyükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kaybolan 7 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Taşpınar köyünde hayvancılıkla uğraşan H.B, büyükbaş hayvanlarının kaybolması üzerine jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanları bulmak için dronla çalışma başlattı.

Köye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta meralık alanda bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Hayvanlarını teslim alan H.B, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Jandarma, Sorgun, Yozgat, Güncel, Yaşam, Son Dakika

