Sorgun Devlet Hastanesine 'Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri' unvanı verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sorgun Devlet Hastanesine 'Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri' unvanı verildi

Sorgun Devlet Hastanesine \'Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri\' unvanı verildi

Sorgun Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı' çerçevesinde ödüle layık görüldü. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ümit Öztürk, çalışanların sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite yapmalarını hedeflediklerini belirtti ve tüm personellere teşekkür etti.

21.08.2024 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sorgun Devlet Hastanesine "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri" unvanı verildi.

Sorgun Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ümit Öztürk, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı" çerçevesinde bu ödüle layık görüldüklerini söyledi.

Çalışanların sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite yapmalarını, iş yerinde verimliliği artırmayı hedeflediklerini ifade eden Öztürk, "Hastanemiz, Sağlığı Başkanlığımızca sağlıklı yaşam koşullarına uygun bulunmasından dolayı bu unvanı almaya hak kazandı. Bu ödülü almamızda emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Devlet Hastanesi, Ümit Öztürk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sorgun Devlet Hastanesine 'Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri' unvanı verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
13:08 Prof. Dr. Yavuz’dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var Prof. Dr. Yavuz'dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
11:01 Önce dövdüler sonra bıçakladılar İzne gelen askerin öldürülme anı kamerada Önce dövdüler sonra bıçakladılar! İzne gelen askerin öldürülme anı kamerada
07:38 Okan Buruk’tan olay tepki: İsviçre’nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz Okan Buruk'tan olay tepki: İsviçre'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz
01:13 Bursa’da CHP’li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu Bursa'da CHP'li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu
00:49 Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı
00:44 Trump’a mitingde ’’kurşun geçirmez camlı’’ önlem Trump'a mitingde ''kurşun geçirmez camlı'' önlem
23:52 Galatasaray, Young Boys’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 15:59:14. #1.11#
SON DAKİKA: Sorgun Devlet Hastanesine 'Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri' unvanı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement