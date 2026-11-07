Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği Ankara Barosu'na nezaket ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği Ankara Barosu'na nezaket ziyaretinde bulundu

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Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği Ankara Barosu\'na nezaket ziyaretinde bulundu
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Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği Başkanı Elif Kabadayı Tatar ve heyeti, Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Görüşmede mesleki sorunlar, savunma hakkı ve 10 Aralık İnsan Hakları Günü etkinliği ele alındı, Ankara Barosu teşekkür etti.

(ANKARA)- Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği Başkanı Elif Kabadayı Tatar ve beraberindeki heyet, Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. Görüşmede, avukatların mesleki sorunları, savunma hakkının korunması ve mesleki dayanışmayı güçlendirecek ortak çalışmalar ele alındı.

Ankara Barosu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği Başkanı Elif Kabadayı Tatar, Başkan Yardımcısı Kemal Akkurt, Genel Sekreteri Damla Tekbaş, Saymanı Mustafa Gökhan Tekşen ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara Barosu Başkanı  Elçin Özge Şimşek Çağlayan ve Yönetim Kurulu üyelerine nezaket ziyaretinde bulundu.

Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, meslektaşlarımızın mesleki faaliyetlerini yürütürken karşılaştıkları sorunlar, savunma hakkının korunması ve mesleki dayanışmayı güçlendirmek için yürütülebilecek ortak çalışmalar ele alındı. Ayrıca, 10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenmesi planlanan ortak etkinliğe ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu."

Ankara Barosu, Tatar ve beraberindeki heyete ziyaretleri ve paylaştıkları görüşler için teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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