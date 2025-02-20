Sosyal Güvenlik İddialarına Yanıt

Güncel

ABD Sosyal Güvenlik Kurumu Müdür Vekili Lee Dudek, hayatını kaybeden 100 yaş ve üzeri milyonlarca vatandaşa ödeme yapıldığına ilişkin iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Dudek, ABD Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Kurumun şeffaflığının kendisiyle başladığını belirten Dudek, kurumun müfettişlik bürosuna tüm ajans faaliyetlerini denetleme ve inceleme fırsatı sunduğunu kaydetti.

Dudek, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yardım aldığı ve 100 yaşından büyük olduğu iddia edilen kişilerin, "ölüm tarihi bulunmayan" kişiler olduğunu aktardı.

Hayatını kaybeden 100 yaşından büyük kişilerin yardım aldığı iddialarını reddeden Dudek, bu kişilerin ölüm tarihlerinin bulunmamasının, kurumdan yardım aldıkları anlamına gelmediğini vurguladı.

Dudek, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) personelinin, sadece bilgileri "okuma" erişimine sahip olduğunu, yardım ödemelerinde veya diğer bilgilerde değişiklik yapamayacağını söyledi.

DOGE personelinin, mahkeme kararıyla hakkında geçici yasaklama getirilmiş verilere erişiminin olmadığını aktaran Dudek, bu yasağı ihlal edenlerin kovuşturma için Adalet Bakanlığı'na sevk edileceğini bildirdi.

Hükümet Verimliliği Departmanının başındaki milyarder Elon Musk, 17 Şubat'ta ABD Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanında hata olduğunu iddia etmişti.

Musk, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanına ait olduğunu öne sürdüğü bir tablo paylaşmıştı.

Tabloda, yaşı 100 ve üzerinde olan 20 milyondan fazla insanın yer aldığı görülmüştü.