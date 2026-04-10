Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sosyal Medya Bağımlılığı ve Diğer Bağımlılık Riskleri Artıyor

10.04.2026 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dijitalleşmenin artmasıyla sosyal medya kullanımı bağımlılık riskini beraberinde getiriyor. Uzmanlar, Türkiye'deki sosyal medya kullanım süresinin dünya ortalamasının üzerinde olduğunu belirtiyor ve bu durumun psikolojik etkilerine dikkat çekiyor.

Dijitalleşmenin hızla artmasıyla sosyal medya kullanımı günlük yaşamın ayrılmaz parçası haline gelirken, bu durum bağımlılık riskini de gündeme getiriyor. Özellikle gençler arasında yaygınlaşan yoğun sosyal medya kullanımı, psikolojik ve sosyal etkilere neden olabiliyor. Uzmanlar, sosyal medya kullanımının artmasıyla bağımlılık riskinin yükseldiğine ve bunun diğer bağımlılık türlerini tetikleyebileceğine dikkat çekiyor.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Akademi Direktörü Hakan Çetin, dünyadaki bağımlılık verilerine bakıldığında Türkiye'nin ortalamanın üzerinde çıktığını söyledi. Çetin, sosyal medyanın diğer bağımlılık türlerini tetikleyici bir etkisi olduğunu belirterek, sosyal medya bağımlılığının henüz literatürde net bir bağımlılık türü olarak tanımlanmadığını ifade etti. Dünyada haftada ortalama 19 saatlik kullanım verisi olmasına rağmen Türkiye'de bu sürenin 25 saat olduğunu vurguladı.

Çetin, sosyal medyanın tütün, alkol, uyuşturucu ve kumarla ilgili risklerini ortaya koyduklarını, insanların sosyal medyada karşılaştıkları reklamlar ve özendirme faaliyetleriyle bu bağımlılıklara yönelme riski taşıdığını açıkladı. Bağımlılığı belirlemede kullanım saatinin yanı sıra kişinin işlevselliğinin etkilenip etkilenmediği gibi göstergelerin önemli olduğunu söyledi.

Çetin, çok ciddi bir dijital okuryazarlık eğitimine ihtiyaç olduğunu belirterek, Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen eğitim programlarına değindi. Yaşam becerilerinin geliştirilmesinin önemini vurguladı ve kişilerin duygularını iyi yönetememelerinin sosyal medyada kalma sürelerini etkilediğini kaydetti.

YEDAM'da Uzman Klinik Psikolog Tülin Güler, Türkiye'de haftalık internet ve sosyal medya kullanım süresinin 25 saati bulduğunu anlattı. Güler, sosyal medyanın beynin haz bölgesi üzerinde etkili olduğunu, bu etkinin hormon salgılanmasına yol açtığını belirtti. Kısa vadede rahatlama sağlarken uzun vadede depresyon, kaygı gibi psikolojik problemlere neden olabildiğini söyledi.

Güler, sosyal medya kullanımının dikkat süresini kısaltabildiğini, odaklanma ve uyku problemlerine yol açabildiğini vurguladı. Kişinin kendinde sosyal medya bağımlılığı olup olmadığını gözlemleyebileceğini dile getirdi ve riskli durumlarda YEDAM'dan ücretsiz destek alınabileceğini ifade etti.

İstanbul'da yaşayan 36 yaşındaki D. S, Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destek sayesinde sosyal medya bağımlılığından kurtuldu. D. S, sosyal medyayı duygusal boşluklarını doldurmak için kullanmaya başladığını, zamanla kontrolden çıktığını anlattı. Yeşilay ile tanıştıktan sonra gastronomi kursuna giderek süreci atlattığını belirtti ve gençlere destek almalarını önerdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sosyal Medya, Türkiye, Güncel, Dünya, Medya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 15:22:39. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.