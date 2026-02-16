Sosyal Medya Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sosyal Medya Eğitimi Düzenlendi

16.02.2026 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya etkileyicilerine yönelik eğitimle tüketici haklarını korumayı hedefliyor.

(ANKARA) – Ticaret Bakanlığı, "Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri (Influencer) Eğitimi'nin" dördüncüsünü gerçekleştirdi. Bakanlık, "Ticaret Bakanlığımız; dijital mecralarda faaliyet gösteren kişi ve kurumların rehberlik faaliyetleri ile denetim süreçlerini koordineli yürüterek, tüketici haklarını koruma ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele etme konusundaki kararlılığını sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Reklam Özdenetim Kurulu iş birliğiyle yürütülen "Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri (Influencer) Eğitimi'nin" dördüncüsü, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Eğitim programı kapsamında Ticaret Bakanlığı temsilcileri tarafından, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat çerçevesinde tüketicilerin korunmasına yönelik düzenlemeler, Reklam Kurulu'nun yapısı, işleyişi ve sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal yükümlülükler, katılımcılara aktarıldı.

Sosyal medya mecralarının yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin tanıtımında araç olarak kullanılmasının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen bilgilendirmede, etkileyicilerin (influencer) bu tür içeriklerin yayılmasındaki hukuki ve cezai sorumlulukları, yasa dışı bahis reklamlarının toplum sağlığı ile ekonomik düzen üzerindeki olumsuz etkileri, söz konusu içeriklere ilişkin olarak Reklam Kurulu tarafından uygulanan idari yaptırımlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, eğitim programına ilişkin, şu değerlendirmeler yapıldı:

"Kamu kurumları ile sosyal medya etkileyicilerini bir araya getiren bu program ile sosyal medya etkileyicilerinin (influencer) mevzuata uyum bilincinin güçlendirilmesi, tüketicilerin dijital mecralardaki güvenliğinin artırılması ve sorumlu reklamcılık anlayışının dijital ekosistemin tamamına yayılması amaçlanmaktadır. Ticaret Bakanlığımız; dijital mecralarda faaliyet gösteren kişi ve kurumların rehberlik faaliyetleri ile denetim süreçlerini koordineli yürüterek, tüketici haklarını koruma ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele etme konusundaki kararlılığını sürdürecektir."

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanlığı, Sosyal Medya, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal Medya Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi 20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi
Dünya yıldızından ’’Onu görürsem huzur içinde ölebilirim’’ diyen hayranına büyük jest Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı

13:28
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı Ahmet Çakar delirdi
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
13:24
Fatih Terim’den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
Fatih Terim'den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:30
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
12:20
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 13:45:34. #7.11#
SON DAKİKA: Sosyal Medya Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.