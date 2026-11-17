Şanlıurfa'da hijyen kurallarına aykırı üretim ve taşıma yaptığı belirlenen işletmelere toplam 81 bin 754 lira idari para cezası uygulandı.

Sancaktar Mahallesi'nde ekmek hamurunun pikap kasasında sağlıksız koşullarda taşındığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle hamurun temin edildiği ve teslim edildiği işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ekmek gramajlarının eksik olduğu, üretimin hijyen kurallarına uygun yapılmadığı ve soğuk zincir şartlarının ihlal edildiği belirlendi.

Bu kapsamda işletmelere toplam 81 bin 754 lira idari para cezası kesildi.