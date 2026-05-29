Sosyal Medya Tuzağı: 460 Bin Lira Dolandırıldı

Erzurum'da sosyal medya üzerinden kendilerini "finans uzmanı" olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düşen bir esnaf, sahte kripto yatırım sistemiyle 460 bin lira dolandırıldı.

Kentte esnaflık yapan 38 yaşındaki M.A.K. sosyal medya üzerinden gördüğü yatırım ilanına ait linke tıklayarak yönlendirildiği sayfada istenilen bilgileri doldurduktan sonra yurt dışı kayıtlı bir numara tarafından arandı.

Gelen çağrıya cevap veren M.A.K. kendisini "finans uzmanı" diye tanıtan kişinin yönlendirmelerine uyarak telefonuna gerçek sandığı sahte kripto cüzdan uygulaması indirdi ve farklı bir uygulama üzerinden de telefonunun ekranını paylaştı.

Mağdur esnafın banka hesaplarındaki paralar, kendisini "finans uzmanı" diye tanıtan kişi tarafından boşaltıldı ve kripto cüzdandaki rakamlar artırılarak kazanç sağlandığı belirtildi.

M.A.K, kendisini "finans uzmanı" olarak tanıtan kişi ve ekibinin yönlendirmesiyle kredi kullandırıldı ve aynı yöntemle hesaptaki para çekildi.

Kripto cüzdandan para çekmek istediğinde işlemin başarısız olduğunu fark eden M.A.K. durumdan şüphelenerek konuyu avukatına anlattı.

İşlemlerin sahte olduğu ve 460 bin lira dolandırıldığı anlaşılan M.A.K. ile avukatı Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yapılan incelemede M.A.K.'yı yönlendirenlerin yurt dışında bulunan bir suç örgütüne mensup 4 şüpheli olduğu tespit edildi.

Mağdur esnafın avukatı Mehmet Raşit Çavuşoğlu, AA muhabirine, müvekkilinin zararının giderilmesi için gerekli hukuki mücadelenin başlatıldığını söyledi.

Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen finans dolandırıcılıklarının son dönemde arttığını ifade eden Çavuşoğlu, "Müvekkilim sosyal medyadan kripto yatırım aracı olarak gördüğü bilinmeyen bir linke tıklayarak kendisiyle iletişime geçen ve finans uzmanı olarak tanıtanlarca yüklü miktarda dolandırıldı." dedi.

"Bu kişilere karşı çok dikkatli olmak gerekiyor"

Savcılık müracaatında 4 şüphelinin tespit edildiğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bunların tamamının yurt dışında olduğu, Türkiye'de aramaları olduğu halde uzun zamandır yakalanmadığı biliniyor. Bu kişilere karşı çok dikkatli olmak gerekiyor çünkü ilgili merciler dahi işlem yaparken zorlanıyor. 7-8 parça halinde toplamda 460 bin lira dolandırılan müvekkilimiz için en hızlı şekilde işlem yapmış olsak da banka hesaplarından para ne yazık ki gönderilmiş oldu."

İlgili kişilerin savcılık işlemlerinin devam ettiğini haklarında arama kararı çıkarıldığını aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kişiler örgüt halinde sistematik şekilde hareket ediyor, her birinin görev alanı farklı, birden fazla kişiyle iletişim kurabiliyorlar. Birinin dil becerisi yetmediği durumda diğeri devreye girerek mağduru tekrar kandırıp dolandırabiliyor. Bu durumla karşılaşanların ilgili banka görevlisi, karakol ve Cumhuriyet Başsavcılıkları ile yanındaki güvenebileceği kişiye bu durumu anlatmasını öneriyoruz."