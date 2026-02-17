Sosyal Medya ve Haber Üretimi Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sosyal Medya ve Haber Üretimi Eğitimi

17.02.2026 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da sosyal medya ve içerik üretimi üzerine eğitim programı gerçekleştirildi.

İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü'nce "Sosyal Medyada Etkili İçerik Üretimi ve Algoritmalar Çağında Haber Üretmek" programı gerçekleştirildi.

Vali Özer Türk Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Muğla Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, gerçekle algının ayrılmaz hale geldiği global çağda gazetecilerin olguların ayrıştırılmasında büyük önem taşıdığını söyledi.

Habercilerin yapması gerekenin ilişkiler yumağında oluşan doğruya sadık kalarak doğru bilginin olduğu gibi aktarılması olduğunu belirten Karameşe, bunun için çaba gösterenlere teşekkür etti.

İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürü Sezgin Sağun ise dijital çağın hızla değişen iletişim dinamiklerini, gazeteciliğin dönüşen yapısını ve sosyal medyada etkili içerik üretmeyi ele almak üzere bir arada olduklarını söyledi.

Günümüzde iletişimin yalnızca bilgi aktarmak olmadığını belirten Sağun, "Doğru bilgiyi doğru zamanda, doğru yöntemle ve toplumsal sorumluluk bilinciyle sunma meselesidir. Dijitalleşme gazeteciliğe yeni imkanlar sunduğu kadar beraberinde ciddi sorumluluklar ve sınamalar getirmektedir." dedi.

Sağun, algoritmaların artık teknik bir konu değil, haberin görünürlüğünü, yayılımını ve hatta kamuoyu gündemini belirleyen temel unsurlardan biri haline geldiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından programın ilk oturumunda "Sosyal Medyada Etkili İçerik Üretimi" başlıklı sunum, iletişim uzmanı Mehmet Kılınç tarafından gerçekleştirildi.

Kılınç, bu oturumda sosyal medya platformlarında etkili içerik oluşturma yöntemleri, hedef kitleye ulaşma teknikleri, içerik dili ve etkileşim artırma stratejileri hakkında bilgiler paylaştı.

İkinci oturumda ise Kıdemli Uzman Kıymet Sezer Güngör, "Algoritmalar Çağında Haber Üretmek" başlıklı sunum yaptı.

Güngör, sosyal medya algoritmalarının haberin erişimi, görünürlüğü ve yayılımı üzerindeki belirleyici rolüne dikkati çekerek, gazetecilerin dijital platformların işleyişini doğru analiz etmesinin önemini vurguladı.

Program sonunda gazetecilere katılım belgesi verildi.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Güncel, Muğla, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal Medya ve Haber Üretimi Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gayrimenkulde ibre tersine döndü Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Aziz İhsan Aktaş’ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Sadettin Saran’ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor Sadettin Saran'ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor

18:13
Fenerbahçe’den Guirassy hamlesi
Fenerbahçe'den Guirassy hamlesi
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
16:57
ABD görüşmesi sonrası İran’dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
16:57
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
16:39
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 18:19:13. #.0.4#
SON DAKİKA: Sosyal Medya ve Haber Üretimi Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.