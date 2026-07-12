FETÖ ve dezenformasyonla mücadelede 4 bin 354 hesaba erişim engeli

ANKARA – Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, son bir ay içinde FETÖ ve örgütle iltisaklı olduğu belirlenen 2 bin 702 sosyal medya hesabı ile son iki ayda terör propagandası ve dezenformasyon yaptığı tespit edilen bin 652 hesap hakkında erişim engeli kararlarının uygulandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen dijital izleme, analiz ve koordinasyon faaliyetlerinin ilgili kurumlarla eş güdüm içinde kesintisiz sürdüğünü bildirdi.

Duran, dijital mecralarda yürütülen terör propagandası, dezenformasyon faaliyetleri ve psikolojik harekat girişimlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirterek, İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet başsavcılıkları ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun ortak çalışmaları sonucunda son bir ay içinde FETÖ ve örgütle iltisaklı olduğu belirlenen 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli tedbiri uygulandığını kaydetti.

1652 HESAP İÇİN İŞLEM YAPILDI

Son iki ayda yapılan teknik incelemeler ve dijital ağ analizleri sonucunda terörizmi öven, teşvik eden, dezenformasyon yayan ve Türkiye'ye yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen 1652 sosyal medya hesabı hakkında da gerekli hukuki ve idari işlemlerin tesis edildiğini aktaran Duran, bu hesaplara yönelik erişim engeli kararlarının uygulandığını ifade etti.

Terör örgütlerinin dijital platformlarda organize ve sistematik biçimde propaganda faaliyetleri yürüttüğünün analizlerle ortaya konulduğunu belirten Duran, Türkiye'nin terörle mücadelesini sahada, sınır ötesinde ve dijital mecralarda aynı kararlılık ve hukuki meşruiyet anlayışıyla sürdürdüğünü vurguladı.

Duran, açıklamasında, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümüne de değinerek, FETÖ'nün milletin direnişi ve devletin kararlı mücadelesiyle başarısızlığa uğratıldığını belirtti, şehitleri rahmetle andığını, gazilere şükranlarını sunduğunu belirtti.