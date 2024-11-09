Sosyal Medyada Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Güncel

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere karşı yürütülen "Narkoçelik-47" operasyonunda 150 şüphelinin yakalandığını, 142'sinin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevrimiçi platformlarda uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesiyle "Narkoçelik-47" operasyonları kapsamında 150 şüphelinin yakalandığını, 142'sinin tutuklandığını, 8'inin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı bilgisini paylaştı.

X hesabı üzerinden operasyona ilişkin açıklama yapan Yerlikaya, şu mesajı paylaştı:

"Sanal ortamda internet tabanlı haberleşme ve dijital platformlar aracılığıyla uyuşturucu ticareti yapan çevrimiçi zehir tacirlerine yönelik yürüttüğümüz operasyonlarımız hızla devam edecek. Siber devriyelerimiz çevrim içi platformları, şifreli mesajlaşma ağlarını ve bu karanlık ağı izleyerek uyuşturucu ticareti ile bağlantılı faaliyetleri takip ediyor. Sosyal medya platformlarında anahtar kelimeler, semboller ve şüpheli hesapları izliyor ve uyuşturucu satıcılarını bir bir tespit ediyor. Özellikle bu karanlık ağda faaliyet gösteren satıcıları tespit etmek için siber devriyelerimiz yapay zeka destekli algoritmaları kullanıyor. İçişleri ailesi olarak ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız."