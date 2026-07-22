Sosyal Risk Haritası Uygulamaya Başladı

'SOSYAL RİSK HARİTASI MAYIS AYINDA UYGULAMAYA BAŞLADI'

Katılımcılar, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Tuncay Cevheroğlu da yöneltilen soruları cevaplayarak, "Eğitim, danışmanlık, PSD, sosyal uyum; bu bütün faaliyetlerimiz, gelişen durumlara göre de bu modellerin erişimini artıracak. Az önce ifade ettiğim gibi çevrim içi, şimdi bütün hepsini kapsayacak efendim. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ne yapabiliriz? Sosyal risk haritası şu anda mayıs ayında uygulamaya başladı. 2 tane harita var burada. Suça sürüklenen çocuk ve kadına yönelik şiddet, en hassas olunan konular. Yaklaşık şu anda başta Milli Eğitim, İçişleri, Sağlık, Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere ilk defa bu denli kurumlardan veri temini gerçekleşti ve buna göre verileri şu anda bu haritalarla illere göndermeye başladık" dedi.