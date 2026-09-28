SpaceX'in Starship'i motor kaybına rağmen 14. test uçuşunda ilk kez yörüngeye ulaştı - Son Dakika
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SpaceX'in Starship'i motor kaybına rağmen 14. test uçuşunda ilk kez yörüngeye ulaştı

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SpaceX, en güçlü roketi Starship'i 14. test uçuşunda ilk kez Dünya yörüngesine ulaştırdı. Yükseliş sırasında bir motorunu kaybeden roketin 26 Starlink V3 uydusunu yörüngeye bırakması beklenirken, deneme NASA'nın ay görevleri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

NEW ABD'li havacılık ve uzay şirketi SpaceX'in şimdiye kadar üretilmiş en güçlü roketi Starship'in 14. test uçuşu gerçekleştirildi.

Starship, Teksas'taki Starbase üssünden 10 saatlik test uçuşu için fırlatılırken roketin bu uçuş sırasında ilk kez yörüngeye ulaşması ve 26 operasyonel Starlink uydusunu konuşlandırması hedefleniyor.

Ancak SpaceX yetkilileri, Starship'in yükseliş sırasında bir motorunu kaybettiğini açıklarken, uçuş kontrolörleri, planlanan yörüngeye yerleştirme manevrasını gerçekleştirmeye devam edip etmeme veya bugün yörüngeye çıkmaktan vazgeçme konusunda bir süre kararsız kalırken, roketin yörüngeye doğru yolculuğuna devam etmesi konusunda birleşti.

SpaceX Sözcüsü Dan Huot yaptığı açıklamada, yörünge altı için tasarlanmış diğer 3 motorla birlikte yörüngeye yerleştirme ve görevin sonunda yörüngeden çıkma ateşlemesi için ihtiyaç duyulan motorların "hepsinin sağlıklı göründüğünü" belirtti.

SpaceX, 14. denemesinde, Starship roketini ilk kez başarılı şekilde Dünya yörüngesine ulaştırmış oldu.

Uçuş kapsamında Starship'in, atmosfere yeniden girip Pasifik Okyanusu'na iniş yapmadan önce 26 Starlink V3 uydusunu yörüngeye bırakması öngörülüyor.

Starship roketinin bu denemesi, "ticari uçuşlar ve NASA'nın ay görevleri için dünyanın en güçlü roketini mükemmelleştirme yolunda önemli bir adım" olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA
HavacılıkTeknolojiStarlinkSpacexGüncelDünyaNASASon Dakika

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