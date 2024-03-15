SpaceX'in Starship Roketi İlk Kez Yörüngeye Çıktı

700 Kilogram At ve Eşek Eti Yakalandı: İstanbul'da Sucuk Yapılacaktı

Ramazan ayı öncesinde Adana'da kesimi yapılan 700 kilogram at ve eşek eti, İstanbul'a götürülerek sucuk yapılacak ve Düzce'de piyasaya sürülecekti. Ancak jandarma ekipleri tarafından Sakarya otoyolunda yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri, etlerin sucuk yapılacağını itiraf etti. Yakalanan etler imha edildi ve şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.