Spor müsabakalarına dayalı bahis vergisi düşürüldü

SPOR müsabakalarına dayalı müşterek bahis, at yarışları ile diğer şans oyunlarından alınan vergiler, yüzde 50 oranında düşürüldü.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; vergi oranları at yarışlarında yüzde 14'ten yüzde 7'ye, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10'dan yüzde 5'e, diğer şans oyunlarında yüzde 20'den yüzde 10'a indirildi. Karar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.