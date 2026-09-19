Spor Toto Başkanı Öztürk, Şırnak'ta 1500 kişilik spor salonunu ve yurdu inceledi - Son Dakika
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Spor Toto Başkanı Öztürk, Şırnak'ta 1500 kişilik spor salonunu ve yurdu inceledi

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Spor Toto Başkanı Öztürk, Şırnak\'ta 1500 kişilik spor salonunu ve yurdu inceledi
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Spor Toto Başkanı Mehmet Ata Öztürk, Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Şırnak'ta inşaatı süren 1500 kişilik spor salonu, 1000 kişilik öğrenci yurdu ve gençlik merkezini inceledi. Heyet, Kumçatı'daki tamamlanan gençlik merkezini de kontrol etti.

Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk, Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Şırnak'ta inşaatı süren ve tamamlanan spor ve gençlik yatırımlarını inceledi.

Öztürk, Tığlı ve Din, inşaatı süren 1500 kişilik spor salonu, 1000 kişilik öğrenci yurdu ve gençlik merkezinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Kumçatı beldesine geçen Öztürk, Tığlı ve Din, burada yapımı tamamlanan gençlik merkezinin fiziki durumu ve gençlerin kullanımına sunulacak alanları kontrol etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Spor Toto Başkanı Öztürk, Şırnak'ta 1500 kişilik spor salonunu ve yurdu inceledi - Son Dakika
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