Srebrenitsa Soykırımının 29. Yılında Anma Törenleri - Son Dakika
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Srebrenitsa Soykırımının 29. Yılında Anma Törenleri

Srebrenitsa Soykırımının 29. Yılında Anma Törenleri

Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehrinde gerçekleşen ve 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği soykırımın 29. yılı dolayısıyla düzenlenen anma ve cenaze törenlerinin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda sessizlik hakim oldu. Törene katılan kurban yakınlarının dağılmasıyla birlikte mezarlık sessizliğe büründü. Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic'in kıldırdığı cenaze namazının ardından kimlikleri tespit edilen 14 soykırım kurbanı toprağa verildi. Bu yılki törenle birlikte anıt mezarlıkta toprağa verilen kurban sayısı 6 bin 765'e yükseldi. Srebrenitsa Soykırımı sonrasında kaybolan binlerce kurbanın cesedine hala ulaşılamamış durumda.

11.07.2024 16:43
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Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Sırplar tarafından yapılan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın 29'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen anma ve cenaze törenlerinin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda sessizlik hakim oldu.

Soykırımın 29'uncu yılında düzenlenen toplu cenaze törenine katılmak üzere sabah erken saatlerden itibaren anıt mezarlığa gelen kurban yakınlarının dağılmasıyla soykırımda öldürülenlerin defnedildiği mezarlıktaki kalabalık, yerini sessizliğe bıraktı.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic'in kıldırdığı cenaze namazının ardından kimlik tespiti yapılan 14 soykırım kurbanı, Potoçari Anıt Mezarlığı'na toprağa verildi.

Bugün toprağa verilenlerin isimleri şöyle:

"Beriz Mujic, Hamed Salic, Hasib ve Camil Efendic kardeşler, Mehmed Krdzic, Sabrija Omic, Musan Siljkovic, Sakib Harbas, Ahmet Jasarevic, Nevres Salihovic, İbrahim Salkic, Midhat Basic, Hajdin Mustafic, Latif Mandzic."

Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 765'e yükseldi.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Aradan 29 yıl geçmesine rağmen 1000'den fazla soykırım kurbanının cesedine henüz ulaşılamadı.??????????????

Kaynak: AA

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