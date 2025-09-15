Sri Lanka'da Altın Kaçakçılığı Girişimi

KOLOMBO, 15 Eylül (Xinhua) -- Sri Lanka'da yurtdışına yaklaşık 6 kilogram altın kaçırmaya çalışan havalimanı çalışanı tutuklandı. Sri Lanka Havalimanı ve Havacılık Hizmetleri'nde çalışan şüphelinin, Bandaranaike Uluslararası Havalimanı'nda değeri 210 milyon Sri Lanka rupisinin (yaklaşık 700.000 ABD doları) üzerinde olduğu belirtilen altınla yakalandığı belirtildi.

Sri Lanka Gümrük İdaresi'nden pazar günü yapılan açıklamada havalimanının personel çıkışında yakalanan 54 yaşındaki şüphelinin, çoraplarına 5,94 kilogram ağırlığında 24 ayar altın külçeleri gizlediği belirtildi.

Sri Lanka'da havalimanları sık sık altın kaçakçılığı girişimlerine sahne oluyor. Sri Lanka Gümrük İdaresi, temmuz ayında 1,1 milyar Sri Lanka rupisi (3,65 milyon ABD doları) değerinde 35 kilogram ağırlığında altın ele geçirmiş, olay ülke tarihindeki en büyük altın kaçakçılığı girişimi olarak kayda geçmişti.