Sri Lanka'da Dang Humması Tehlikesi

Güncel

KOLOMBO, 6 Şubat (Xinhua) -- Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da bir işçi sivrisineklerinin yayılmasını önlemek için bir eve böcek ilacı sıkıyor, 5 Şubat 2025.

Sri Lanka'nın Ulusal Dang Humması Kontrol Birimi tarafından açıklanan son rakamlara göre, 2024 yılında Sri Lanka'da 24 kişinin ölümüyle sonuçlanan yaklaşık 50.000 dang humması vakası kaydedildi. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)