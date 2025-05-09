POLONNARUWA, 9 Mayıs (Xinhua) -- Sri Lanka'nın Polonnaruwa kenti yakınlarında yaşanan helikopter kazasının ardından yaralıları hastaneye taşıyan bir ambulans, 9 Mayıs 2025.
Sri Lanka Hava Kuvvetleri Sözcüsü, Sri Lanka Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin cuma sabahı ülkenin Kuzey Merkez eyaletindeki Maduru Oya Deresi'ne düşmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 12 askeri personelden 6'sının hayatını kaybettiğini açıkladı. (Fotoğraf: Gayan Sameera/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Sri Lanka'da Helikopter Kazası: 6 Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?