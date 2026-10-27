Sri Lanka\'da olumsuz hava nedeniyle ülke genelindeki okullarda eğitime ara verildi

KOLOMBO, 27 Ekim (Xinhua) -- Sri Lanka'da olumsuz hava koşulları nedeniyle salı günü ülke genelindeki okullarda eğitime ara verildi.

Eğitim Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada, kararın öğrencilerin ve okul personelinin güvenliğini sağlamak amacıyla alındığını belirtti.

Bengal Körfezi'ndeki "Arnab" siklonik fırtınanın dolaylı etkisi altında kalmaya devam eden Sri Lanka'da, son günlerdeki şiddetli yağışlar nedeniyle birçok bölgede sel ve toprak kayması uyarıları yapıldı.