KOLOMBO, 5 Haziran (Xinhua) -- Sri Lanka Savunma Bakanı Premitha Bandara Tennakoon, ülkede hüküm süren sert hava koşullarının tetiklediği seller nedeniyle 26 kişinin hayatını kaybettiğini ve 41 kişinin yaralandığını söyledi.
Bakan, Salı günü parlamentoya yaptığı açıklamada, Salı sabahı itibarıyla şiddetli yağışların yol açtığı felaketlerden 33.422 aileye mensup 130.021 kişinin etkilendiğini belirtti.
Bakan, Güney Asya ülkesi genelindeki 116 bölgesel yardım merkezine 9.248 kişinin sığındığını kaydetti.
Meteoroloji Dairesi, Salı günü yaptığı açıklamada Batı, Sabaragamuwa, Orta, Güney ve Kuzey Batı eyaletlerinde sağanak yağışların görüleceğini bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Sri Lanka'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 26 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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