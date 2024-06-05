Sri Lanka'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 26 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sri Lanka'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 26 Kişi Hayatını Kaybetti

Sri Lanka Savunma Bakanı, ülkede yaşanan sert hava koşullarının neden olduğu seller sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiğini ve 41 kişinin yaralandığını açıkladı. Şiddetli yağışlar nedeniyle 33.422 aileye mensup 130.021 kişi etkilendi. 116 bölgesel yardım merkezine ise 9.248 kişi sığındı.

05.06.2024 09:45
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KOLOMBO, 5 Haziran (Xinhua) -- Sri Lanka Savunma Bakanı Premitha Bandara Tennakoon, ülkede hüküm süren sert hava koşullarının tetiklediği seller nedeniyle 26 kişinin hayatını kaybettiğini ve 41 kişinin yaralandığını söyledi.

Bakan, Salı günü parlamentoya yaptığı açıklamada, Salı sabahı itibarıyla şiddetli yağışların yol açtığı felaketlerden 33.422 aileye mensup 130.021 kişinin etkilendiğini belirtti.

Bakan, Güney Asya ülkesi genelindeki 116 bölgesel yardım merkezine 9.248 kişinin sığındığını kaydetti.

Meteoroloji Dairesi, Salı günü yaptığı açıklamada Batı, Sabaragamuwa, Orta, Güney ve Kuzey Batı eyaletlerinde sağanak yağışların görüleceğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Sri Lanka'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 26 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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