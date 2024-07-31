KOLOMBO, 31 Temmuz (Xinhua) -- Sri Lanka'nın doğusundaki Kinniya eyaletinde polisin yaptığı açıklamada yaban arısı saldırısına uğrayan en az 42 öğrencinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Yerel polis, olayın okul binasının çatısında bulunan bir yaban arısı yuvasının bozulmasının ardından Salı günü meydana geldiğini söyledi.
Bölge hastanesine kaldırılan öğrencilerin 10 ila 15 yaşları arasında olduğu bildirilirken polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Sri Lanka'da yaban arısı saldırıları yaygın olarak görülüyor.
Son Dakika › Güncel › Sri Lanka'da Yaban Arısı Saldırısı: En Az 42 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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