Sri Lanka'da Yeni Kabine Yemin Etti

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Tarihinin en kötü ekonomik krizlerinden biriyle mücadele eden Sri Lanka'da 14 Kasım'da yapılan erken parlamento seçimlerinde elde ettiği zaferin ardından Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake'nin 21 kişilik kabinesi yemin etti.

Dissanayake'nin Marksist eğilimli partisi Ulusal Halk Gücü'nün (NPP) öncülüğünü yaptığı bloğun seçimlerde parlamentonun üçte ikilik çoğunluğu elde etmesinin ardından parlamentoda yemin töreni düzenlendi.

Kabineye belirlenen 21 bakan parlamentoda yemin ederek görevlerine başlarken, NPP üyesi milletvekili 54 yaşındaki Harini Amarasuriya yeniden başbakan olarak atandı.

Seçimler 14 Kasım'da yapılmıştı

Sri Lanka'da 14 Kasım'da yapılan erken parlamento seçimlerinde, Dissanayake'nin Marksist eğilimli partisi NPP'nin öncülüğünü yaptığı blok kazanmıştı.

Oyların yaklaşık yüzde 62'sini alarak parlamentoda çoğunluğu elde eden NPP, 225 sandalyeli parlamentonun 159'unu alarak üçte ikilik çoğunluğu garantilemişti.

Sri Lanka tarihinde ilk kez, 21 Eylül'de yapılan seçimlerde hiçbir adayın oyların mutlak çoğunluğunu, yani yüzde 50'den fazlasını alamaması üzerine devlet başkanı, ikinci tercihlerin sayımıyla belirlenmişti.

Marksist eğilimli Dissanayake, ikinci tercihlerin sayımında en yakın rakibi muhalefet lideri Sajith Premadasa'yı geride bırakmış ve böylece Sri Lanka'nın 10. Devlet Başkanı olmuştu.

2022'de dış borcunu ödeyemedikten sonra temerrüde düşen Sri Lanka, tarihinin en kötü ekonomik krizinden çıkmak için mücadele ediyor.

Sri Lanka Merkez Bankasının yıllık raporunda, "ülkenin 70 yılı aşkın süredir yaşadığı en kötü ekonomik krizin boyutları" ortaya koyulmuştu.