Sri Lanka ile Çin Arasındaki Dostluk Vurgusu

KOLOMBO, 8 Haziran (Xinhua) -- Sri Lanka Ulaştırma ve Karayolları Bakan Yardımcısı Prasanna Gunasena, "Çin, Sri Lanka'nın en dostane ilişkiler kurduğu ülkelerden biridir ve bu dostluğun uzun süre devam etmesini umuyoruz" dedi.

Gunasena, ilgili açıklamayı cuma günü başkent Kolombo'daki Liman Erişimi Yüksek Otoyol Projesi'ni denetlerken Xinhua'ya yaptı.

Gunasena, Karayolu Geliştirme Kurumu Genel Müdürü K.W. Kandambi, Çin İnşaat Mühendisliği Şirketi temsilcileri ve Ulaştırma ve Karayolları Bakanlığı üst düzey yetkilileri eşliğinde, Sri Lanka'nın en uzun köprüsü olacak olan projenin ilerleyişini incelemek için şantiyeyi ziyaret etti.

İki yönlü, dört şeritli bir tasarıma sahip 5,27 km uzunluğundaki Liman Erişimi Yüksek Otoyolu'nun, gelişmiş segmental kutu kiriş prefabrikasyon tekniği kullanılarak inşasında son aşamaya gelindi.

Gunasena, Çin İnşaat Mühendisliği Şirketi tarafından inşa edilen projenin yerel halka büyük katkı sağladığını vurgulayarak, "Bu, Sri Lanka için çok iyi bir proje. Proje tamamlandığında, ekonomik bir canlanma bekliyoruz. Bu projenin ana hedefi budur" ifadelerini kullandı.

Sri Lanka-Çin işbirliği hakkında konuşan Gunasena, iki ülke arasındaki uzun soluklu ortaklığa değer verdiğini söyledi.

"Çin, dostumuz olmaya devam edecek ve ekonomimizi geliştirmemize yardımcı olacak" diyen Gunasena, Çin'in Sri Lanka'daki büyük altyapı projelerini daha önce de desteklediğini hatırlattı.