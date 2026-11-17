Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayisinde 2026 yılında şu ana kadar imzalanan sözleşmelerin değerinin 16 milyar doları aştığını belirterek, yıl sonunda bu rakamın 20 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Görgün, Manisa programı kapsamında AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile Manisa Valiliğini ziyaret etti, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Vahdettin Özkan ile görüştü.

Daha sonra Manisa Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneğince (MANSA) kentteki bir otelde düzenlenen Manisa Savunma Sanayii İl Buluşması'na katılan Görgün, Türkiye'nin savunma sanayisinde küresel çapta giderek daha güçlü bir rol üstlendiğini kaydetti.

Görgün, Türkiye'nin 10 milyar doları aşan savunma ve havacılık ihracatının yüzde 56'sını NATO ve müttefiklerine gerçekleştirdiğini anlatarak, sektörün 2012'den bu yana 56 milyar dolarlık ihracat yaptığını, bunun 30 milyar doların üzerindeki kısmının son 3 yılda gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bu yükselişte iki unsurun çok önemli ve belirleyici olduğunu dile getiren Görgün, şöyle konuştu:

"İlki, yıllar boyunca üzerinde çalıştığımız platformların ortaya çıkması, büyük bölümünün muharebe sahasında kendini kanıtlaması, ürünlerin görev şartlarında gösterdiği performans ve onlara duyulan güvenin artması. İkincisi, tabii ki en önemlisi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, yoğun gayretleriyle yürütülen savunma sanayisi diplomasi çalışmaları. Cumhurbaşkanımızın son dönemdeki uluslararası temaslarının hemen hemen hepsinde en öncelikli başlıklarından bir tanesi savunma sanayisi oldu. Son 12 aylık ihracatımızın 11 milyar dolara ulaşmasını bu yükselişin bir göstergesi olarak ifade edebiliriz. 2026 yılında şu ana kadar imzalanan sözleşmelerin değeri 16 milyar doları aştı. Yıl sonuna kadar 20 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Türkiye halihazırda dünyanın en büyük savunma sanayisi ihracatçıları arasında 11. sırada. Yakında inşallah ilk 10'a gireceğiz."

Görgün, Türkiye'nin dünya mal ihracatındaki payının 5 yıllık dönemde ortalama yüzde 1 civarında olduğunu, aynı dönemde küresel savunma sanayisi ihracatındaki payının ise yüzde 2'ye yaklaştığını kaydetti.

Savunma sanayisinde yerlilik oranının son çeyrek asırda yüzde 20'lerden yüzde 80'in üzerine çıktığını belirten Görgün, Türkiye'de 4 bini aşkın firmanın, 1400'ü aşkın projenin ve 135 bine yaklaşan insan kaynağının bulunduğunu ifade etti.

Manisa'nın üretim ve ihracat kapasitesine de dikkati çeken Görgün, kentin 2025 yılı ihracatının yaklaşık 5,1 milyar dolar olduğunu, 36 AR-GE??????? merkezi ve 9 organize sanayi bölgesine sahip bulunduğunu söyledi.

Görgün, kentte ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, STM ve TEI gibi şirketlerle çalışan 95 firma bulunduğunu belirterek, "Yaklaşık 153 milyon doları bulan bir iş hacmi var ve yeni firmalarla birlikte biz daha ileri mühendislik çıktılarıyla bu hacimleri büyütmeye gayret edeceğiz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da Manisa'nın güçlü sanayi altyapısı, organize sanayi bölgeleri, ihracat kapasitesi ve yetişmiş insan kaynağıyla savunma ve havacılık sanayisinde önemli bir üretim merkezi olabileceğini söyledi.

Manisa'nın üretim seferberliğinin güçlü bir parçası olmasını istediklerini ifade eden Yenişehirlioğlu, "Manisa'nın mevcut üretim tecrübesini savunma sanayisinin yüksek teknoloji gerektiren alanlarıyla buluşturmak hem şehrimize hem ülkemize önemli kazanımlar sağlayacaktır." dedi.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan da kentin savunma sanayisinde uluslararası rekabet gücünü artıran, AR-GE??????? ve teknoloji faaliyetlerinde daha etkin rol üstlenen bir aktör olmasını hedeflediklerini ifade etti.