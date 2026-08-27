St. Petersburg'da otomobil patlaması: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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St. Petersburg'da otomobil patlaması: 1 ölü, 1 yaralı

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Rusya'nın St. Petersburg şehrinde otomobildeki patlamada askeri personel hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bir otomobilde meydana gelen patlamada askeri personel hayatını kaybetti, eşi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Rusya Soruşturma Komitesinin St. Petersburg biriminden yapılan yazılı açıklamada, şehrin Slavyanka bölgesinde bir otomobilin patladığı belirtildi.

Patlamada, Rusya'daki askeri birliklerden birinde görev yapan personelin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, araçta bulunan eşinin ise yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yaralı kadının tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel St. Petersburg'da otomobil patlaması: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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