St. Petersburg Forumunda 1.080 Anlaşma İmzalandı

ST. PETERSBURG, 7 Haziran (Xinhua) -- 2026 St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda yaklaşık 6,6 trilyon ruble (89,6 milyar ABD doları) değerinde 1.080'den fazla anlaşma imzalandı.
Forumun organizasyon komitesi genel sekreteri Anton Kobyakov cumartesi günü yaptığı açıklamada, çarşamba ile cumartesi günleri arasında St. Petersburg'da düzenlenen etkinlik kapsamında toplam 1.084 anlaşmanın imzalandığını bildirdi.
Kobyakov, foruma 142 ülkeden temsilcinin katıldığını belirtti.
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