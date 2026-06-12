Stajlar Eğitim Sürecinin Parçası Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Stajlar Eğitim Sürecinin Parçası Olacak

12.06.2026 19:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YÖK Başkanı Özvar, stajların eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olacağını açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Stajı kısa süreli ve sınırlı bir uygulama olmaktan çıkararak eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası haline getiriyoruz" dedi.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi'yi ziyareti sonrası odada düzenlenen "Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması Toplantısı"na katılan Özvar, yükseköğretimde istihdam odaklı yeni bir dönüşüm süreci yürüttüklerini söyledi.

Özvar, üniversite-sektör işbirliğinin artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Üniversiteler kadar işletmelerimize de önemli görevler düşüyor. Sanayicimiz bu işe sahip çıkarsa büyük bir başarı hikayesi yazacağız. Ne gerekiyorsa birlikte yapalım. Sanayicilerimize sesleniyorum, gelin meslek yüksekokullarımızın yönetimini birlikte yapalım, müfredatı birlikte şekillendirelim. Uzun yıllardır uygulanan klasik staj anlayışı günümüz ihtiyaçlarına cevap vermiyor."

Staj, eğitimin ayrılmaz bir parçası olacak

YÖK Başkanı Özvar, bu çalışmayla birlikte öğrencilerin iş hayatı içinde daha aktif olacağını anlatarak "Stajı kısa süreli ve sınırlı bir uygulama olmaktan çıkararak eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası haline getiriyoruz. Meslek yüksekokullarında 3+1 ve 2+2, lisans programlarında ise 7+1 ve 6+2 modelleriyle öğrencilerimizin bir veya iki dönemlerini doğrudan iş hayatının içinde geçirmelerini hedefliyoruz." dedi.

Bu sürecin klasik anlamda uzun bir staj değil; kredilendirilen, değerlendirilen ve akademik olarak takip edilen, yapılandırılmış bir eğitim modeli olduğunu belirten Özvar, pilot uygulamanın ilk etapta yaklaşık 120 bin öğrencinin öğrenim gördüğü 185 mesleki ön lisans programını kapsayacağını, elde edilecek sonuçların modelin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yön vereceğini ifade etti.

Diş Hekimliği Fakültesi müjdesi

Özvar, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde kurulan Diş Hekimliği Fakültesinin bu yıl öğrenci kabul etmeye başlayacağını duyurdu.

Fakültenin altyapısının güçlendirilmesi için yerel paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışılacağını vurgulayan Özvar, yeni fakültenin hayırlı olmasını diledi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de Gaziantep'in üretim kültürü ve girişimcilik ekosistemiyle uygulama için en uygun şehirlerden biri olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise 21'inci yüzyılın veri ve teknoloji çağı olduğuna işaret ederek "Veriyi oluşturamazsak pazar olmaya devam edeceğiz. İnsana yatırım yapmak için büyük bir aşkla çalışıyoruz. Ne yapmak istiyorsanız buna en hazır şehir biziz. İnsan gücüne ve organizasyon kabiliyetine sahibiz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ve Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım"ın da konuşmalarının ardından YÖK, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında mesleki eğitimin yaygınlaştırılmasına ilişkin protokol imzalandı.

İmza törenine Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mahmut Ak ve Prof. Dr. Arif Bilgin, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Huriye Reyhan Demircioğlu ile bölgedeki üniversitelerin rektörleri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Stajlar Eğitim Sürecinin Parçası Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşi uyurken kendini asan 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti Eşi uyurken kendini asan 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada
Özkan Yalım’ın ifadesi sonrası rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı Özkan Yalım'ın ifadesi sonrası rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
2026 FIFA Dünya Kupası açılış töreni yapıldı 2026 FIFA Dünya Kupası açılış töreni yapıldı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 10 tutuklama talebi Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 10 tutuklama talebi
Afrikalı çocuklardan Türk Milli Takımı için özel destek Afrikalı çocuklardan Türk Milli Takımı için özel destek

19:30
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
19:26
Transfer tamam Jose Mourinho, G.Saray’ın gündemindeki yıldızı 36 saatte ikna etti
Transfer tamam! Jose Mourinho, G.Saray'ın gündemindeki yıldızı 36 saatte ikna etti
19:15
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP’den istifa etti
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP'den istifa etti
18:37
Herkes Dünya Kupası’nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor
Herkes Dünya Kupası'nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor
18:18
Arakçi: ABD ile mutabakat hiç bu kadar yakın olmamıştı
Arakçi: ABD ile mutabakat hiç bu kadar yakın olmamıştı
17:18
Özgür Özel’den “Celal Çelik, Akın Gürlek ile görüştü“ iddiası
Özgür Özel'den "Celal Çelik, Akın Gürlek ile görüştü" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 20:03:14. #7.13#
SON DAKİKA: Stajlar Eğitim Sürecinin Parçası Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.