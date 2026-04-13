Starmer: Bombardıman Sona Ermeli

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının yıkıcı insani sonuçlar ortaya çıkardığını ve Lübnan'ı krize ittiğini belirterek, "Bombardıman şimdi sona ermeli." dedi.

Orta Doğu'ya yaptığı ziyarete ilişkin parlamentoyu bilgilendiren Starmer, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn liderleriyle bir araya geldiğini hatırlattı.

Bölgedeki müttefiklerle savunma ve ekonomi alanındaki ilişkileri geliştirmek gerektiğinin altını çizen Starmer, "Onlarla işbirliğimiz ve dayanışmamızın bu zor günlerde onları rahatlattığını hepsi açıkça söyledi." diye konuştu.

Starmer, taraflar arasındaki geçici ateşkese dikkati çekerek, "ABD, İsrail ve İran arasındaki ateşkes memnuniyetle karşılandı ancak çok da kırılgan. Bölge uçurumun kenarında bulunuyor. Yapılması gereken çok iş var. Hürmüz Boğazı'nın açılması, tansiyonun düşürülmesi ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapsamda Lübnan'ın da ateşkese dahil edilmesi gerektiğinin altını çizen Starmer, "Diplomasi doğru yoldur. Hizbullah silah bırakmalı. Ancak aynı şekilde İsrail'in saldırıları da yanlış. Yıkıcı insani sonuçlar ortaya çıkaran ve Lübnan'ı krize iten bombardıman şimdi sona ermeli." ifadelerini kullandı.

Starmer, Pakistan'a diplomatik çabalarından dolayı teşekkür ederek, sürecin olumlu yönde ilerlemesini arzu ettiklerini söyledi.

Macron'la birlikte uluslararası toplantıya ev sahipliği yapacak

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının dünya ekonomisine olumsuz yansıdığının altını çizen Starmer, "Bu gerilimin başından bu yana benim pusulam ulusal çıkarlarımız oldu. Bu nedenle savaşın dışında kaldık, kalmaya da devam edeceğiz. Seyrüsefer özgürlüğünü sağlama çabamızı da ulusal çıkarımıza olduğu için gösteriyoruz." dedi.

Bu hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ele alan uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yapacaklarını aktaran Starmer, şöyle konuştu:

"Bu toplantı iki konuya odaklanacak. Birincisi çatışmalara müzakere yoluyla son vermeyi öngören diplomatik çabalara, ikincisi de güvenli ortam oluştuğunda gemi ticaretine güvence verecek askeri planlamalara."

Starmer, Orta Doğu'daki durumun İngiliz ekonomisine etkisinin gerilimin kendisinden daha uzun sürmesini beklediklerini belirtti.

Bu nedenle ekonomiye yönelik alınan önlemlere değinen Starmer, bu karşın savunma harcamalarının ise artırılması gerektiğini ifade etti.

Starmer, NATO'daki Avrupa katkısını artırmak gerektiğinin altını çizerek, Norveç'le yapılan gemi anlaşması ve Türkiye'yle yapılan savaş uçağı anlaşmasını buna örnek olarak gösterdi.

"Trump'ın 'Bir medeniyet yok olacak.' ifadelerini ben kullanmazdım"

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik kullandığı, "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak." sözleri için, "Bu dil yanlıştı. İranlı sivilleri tehdit etmek yanlıştı. Bu siviller yıllardır İran rejimi altında eziliyor. Hükümetim adına bu cümleleri kurmazdım." dedi.

Kral 3. Charles'ın bu ay sonunda ABD'ye yapacağı ziyarete ilişkin eleştirileri yanıtlayan Starmer, "Bu ziyaretin amacı ABD ile ülkemiz arasındaki ilişkilerin 250. yılını kutlamaktır." şeklinde konuştu.

Starmer, tansiyonun düşürülmesi için atılan adımları desteklediklerini, bu kapsamda kendisi ve Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'ın Pakistanlı mevkidaşlarına desteklerini ilettiğini ifade etti.