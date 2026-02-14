Starmer'dan Avrupa'ya Güçlü Mesaj - Son Dakika
Starmer'dan Avrupa'ya Güçlü Mesaj

14.02.2026 14:26
İngiltere Başbakanı Starmer, Avrupa'nın güvenliği için birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa'nın kendi ayakları üzerinde durması ve Avrupa'nın "daha Avrupalı NATO" oluşturmak için birlikte ilerlemesi gerektiğini bildirdi.

Starmer, 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC) yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek, Rusya'nın, Ukrayna halkına korkunç acılar yaşatarak saldırganlık eğilimini kanıtladığı değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Starmer, "(Rusya'nın) Hibrit tehditleri kıtamızın geneline yayılıyor, sadece güvenliğimizi tehdit etmekle kalmıyor, değerlerimizi baltalayan popülistlerle işbirliği yaparak sosyal sözleşmemizi de parçalıyor." dedi.

Starmer, Rusya'yı "dezenformasyon kullanarak bölünme yaratmak, siber saldırılar ve sabotajlar yapmak ve yaşam maliyeti krizini derinleştirmekle" suçladı.

"Rusya, Ukrayna'da büyük stratejik hata yaptı"

İngiliz Başbakan, Rusya'nın Ukrayna'da büyük stratejik hata yaptığını ve bu hatanın 1 milyondan fazla can kaybına yol açtığını söyledi.

Rusya'nın savaş sürerken yeniden silahlandığını ve silahlı kuvvetlerini yeniden yapılandırdığını kaydeden Starmer, "NATO, Rusya'nın bu 10 yılın sonuna kadar ittifaka karşı askeri güç kullanmaya hazır olabileceği konusunda uyarıda bulundu." diye konuştu.

Starmer, çatışma istemediklerini açıkça belirtmenin önemli olduğunun altını çizerek, amaçlarının "kalıcı barış, stratejik istikrara dönüş ve hukukun üstünlüğü" olduğunu ifade etti. Başbakan Starmer, şöyle devam etti:

"Saldırganlığa karşı caydırıcı olabilmeliyiz ve evet, gerekirse savaşmaya hazır olmalıyız, halkımızı, değerlerimizi ve yaşam tarzımızı korumak için ne gerekiyorsa yapmalıyız ve Avrupa olarak kendi ayaklarımız üzerinde durmalıyız. Bu, daha cesur olmak, önemsiz politikalar ve kısa vadeli endişeleri bir kenara bırakmak anlamına geliyor. Daha güçlü bir Avrupa ve daha Avrupalı NATO inşa etmek için birlikte hareket etmek anlamına geliyor."

Starmer, ülkesinin artık "Brexit yıllarının İngilteresi" olmadığına işaret ederek, "Avrupa olmadan İngiltere'nin güvenliği, İngiltere olmadan da Avrupa'nın güvenliği olamaz. Bu, tarihin bize verdiği bir derstir ve aynı zamanda günümüzün gerçeğidir." ifadelerini kullandı.

"Kuzey Atlantik'e uçak gemisi görev grubu göndereceğiz"

Konuşmasında, ülkesinin bu yıl Kuzey Atlantik ve Kuzey Kutbu bölgelerine uçak gemisi görev grubu göndereceğini duyuran Starmer, grubun, "HMS Prince of Wales" komutasındaki gemiler tarafından yönetileceğini ve "ABD, Kanada ve diğer NATO müttefikleriyle hareket edeceğini" aktardı.

Starmer, "(Bu), Avrupa-Atlantik güvenliğine bağlılığımızın güçlü göstergesidir. Bu nedenle Fransa ile nükleer işbirliğimizi de güçlendiriyoruz. On yıllardır İngiltere, tüm NATO üyelerini korumak için caydırıcı gücünü kullanmayı taahhüt eden Avrupa'daki tek nükleer güç olmuştur." şeklinde konuştu.

"Kıtada ortak endüstriyel taban oluşturmak istiyoruz"

Starmer, savunma teknolojisi ve yapay zeka alanındaki liderliklerini Avrupa ile birleştirerek güçlerini katlamak ve kıtada savunma üretimlerini hızlandıracak ortak endüstriyel taban oluşturmak istediklerinin de altını çizdi.

Bunun, Avrupa genelinde daha fazla uyum ve koordinasyon sağlamak için liderlik gerektiren savunma üretimlerini hızla geliştirebileceğine işaret eden Starmer, "E3 kapsamında Almanya ve Fransa ile birlikte, AB ortaklarımızla, özellikle İtalya ve Polonya ile, ayrıca Norveç, Kanada ve Türkiye ile yakın işbirliği içinde bunu gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA

