Starmer'dan NATO Zirvesi'nde Birlik Vurgusu

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'da devam eden çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelerin gölgesinde toplanan NATO Zirvesi'nde müttefiklerin birlik ve kararlılık içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Starmer, Ankara'da düzenlenen 36.? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son gelişmelere dikkati çeken Starmer, "Ukrayna'da devam eden çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelerle birlikte NATO Zirvesi'ndeyiz. Bu zirveden çıkacak kararlar üzerinde tartışmamız ve mutabakata varmamız gereken pek çok önemli konu bulunuyor." dedi.

Starmer, küresel risklerin arttığı bu dönemde ittifakın sergileyeceği duruşun kritik önem taşıdığına işaret ederek "Böyle bir dönemde liderler olarak NATO'nun birliğini ve gücünü göstermemiz son derece büyük bir önem taşıyor. Bu sabah buradaki zirvede tam olarak bunu gerçekleştireceğiz." diye konuştu.