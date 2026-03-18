Starmer'dan Timothy'ye Görevden Alma Çağrısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanı Starmer, Nick Timothy'nin Müslümanların namaz kılmasına yönelik eleştirisini kınadı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Müslümanların kamusal alanda namaz kılmasına ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle Gölge Adalet Bakanı Nick Timothy'nin görevden alınması çağrısında bulundu.

Starmer, İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenen haftalık "Başbakan'a Sorular" oturumunda, Timothy'nin, başkent Londra'daki ünlü Trafalgar Meydanı'nda düzenlenen iftar programında toplu namaz kılan Müslümanlara ilişkin yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Timothy'nin, namaz kılan Müslümanların görüntülerinin yer aldığı videoyu paylaşarak, "Kamusal alanlarda toplu ritüel namaz kılmak bir hakimiyet eylemidir." paylaşımı yapmasına atıfta bulunan Starmer, bu paylaşımın "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Starmer, ana muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch'a hitaben, "Bu yorumları kınamalı ve onu görevden almalı." ifadesini kullandı.

Badenoch ise Timothy'yi savunarak "Benim Gölge Adalet Bakanım İngiliz değerlerini savunuyor. Ön sırada yanımda kimin oturmasını tercih edeceğimi biliyorum." diye konuştu.

"Nick Timothy'nin yorumları utanç verici"

Başbakan Starmer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da hoşgörü ve çeşitlilik barındıran ülkesiyle gurur duyduğunu dile getirdi.

Starmer, "Trafalgar Meydanı'nda tüm inançları kutladığımız için gurur duyuyorum. İşte İngiliz değerleri budur. Nick Timothy'nin yorumları utanç verici. Kemi Badenoch doğru olanı yapmalı ve onu görevden almalı." ifadelerine yer verdi.

Gölge Bakan, iftar etkinliğinde namaz kılan Müslümanları eleştirdi

Gölge Adalet Bakanı Timothy, iftar programında toplu namaz kılan Müslümanların görüntülerinin yer aldığı videoyu paylaşarak, "Kamusal alanlarda toplu ritüel namaz kılmak bir hakimiyet eylemidir." ifadesini paylaşmıştı.

Timothy, paylaşımında ayrıca, "Bu ritüelleri isterseniz camilerde yerine getirin. Ancak kamusal alanlarımızda ve ortak kurumlarımızda hoş karşılanmıyorlar." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Gölge Bakan, daha sonra yaptığı açıklamada ise paylaşımının kasıtlı olarak yanlış yorumlandığını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

İngiltere, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 18:25:28. #.0.5#
SON DAKİKA: Starmer'dan Timothy'ye Görevden Alma Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.