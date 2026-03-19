Steinmeier'den Ramazan Bayramı Mesajı

19.03.2026 13:49
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Ramazan Bayramı'nı kutlayarak iyilik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Steinmeier; Almanca, Türkçe, İngilizce ve Arapça yayımladığı mesajında, Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek "Ramazan Bayramı vesilesiyle ülkemizdeki tüm Müslümanlara en içten selamlarımı ve en iyi dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Almanya Cumhurbaşkanı, uluslararası krizlere dair kaygıların hissedildiği bir dönemde iyi bir bayram geçirilmesini diledi.

Ramazanın Almanya'da da kutlanan bir bayram haline geldiğini ve ülkedeki dini yaşamın bir parçası olduğunu belirten Steinmeier, "Bu yıl da birçok cami cemaati ve aileler, komşularını bayram kutlamalarına davet edecek. Bu, birçok insanın İslam dininin gelenek ve göreneklerini tanımalarını kolaylaştıran, farklı dinler ve sosyal gruplar arasındaki dayanışmayı güçlendiren çok cömert bir jesttir. Misafirperverliğiniz ve açık yürekliliğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Steinmeier, ramazanda ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin de takdire şayan bir tutum olduğuna işaret ederek birlikteliği güçlendirmenin, pek çok insanı bir araya getiren Ramazan Bayramı gibi gelenek ve ritüellerle mümkün olduğunu kaydetti.

Steinmeier, 23 Mayıs'ta Anayasa'nın kabul yıl dönümüne birçok Müslüman'ın katılmak istemesinin kendisini özellikle mutlu ettiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

